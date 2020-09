Toronto maakt gelijk tegen Boston, ook Denver en Clippers in evenwicht XC

06 september 2020

09u20

Bron: Belga 0 NBA Toronto Raptors heeft in de play-offs van de NBA een prima zaak gedaan. De titelverdediger won de vierde wedstrijd in de halve finales van de Eastern Conference met 100-93 van Boston Celtics. In de best-of-seven serie houden beide clubs mekaar nu weer in evenwicht (2-2).

Pascal Siakam was met 23 punten en 11 rebounds van grote waarde voor de Raptors. Kyle Lowry kwam tot 22 punten en 11 rebounds. Bij de Boston Celtics noteerde Jayson Tatum 24 punten en 10 rebounds.

In het westen is de stand in de halve finale tussen Denver Nuggets en Los Angeles Clippers ook weer gelijk (1-1). De Nuggets wonnen de tweede partij met 110-101. Sterspeler Kawhi Leonard stelde met 13 punten teleur bij de Clippers. Nikola Jokic (26 punten, 18 rebounds) en Jamal Murray (27 punten) blonken uit in het winnende kamp.

