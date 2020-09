Toronto grijpt levenslijn in ultiem slot, Clippers starten met ruime zege tegen Denver SVL

04 september 2020

09u05

Toronto Raptors heeft zich terug in de strijd in de play-offs van de NBA geknokt. De regerend kampioen leek in de halve finales van de Eastern Conference ook het derde duel met Boston Celtics te gaan verliezen. Maar in het ultieme slot gooide OG Anunoby een driepunter raak, waardoor de Raptors alsnog de winst pakten (104-103).

Toronto had de eerste twee duels met de Celtics uit de best-of-sevenserie verloren. Ook de derde wedstrijd leek uit te draaien in het voordeel van Boston, tot OG Anunoby dus toesloeg. Kyle Lowry nam bij Toronto 31 punten voor zijn rekening, aan de overzijde was Kemba Walker goed voor 29 punten.

De winner van OG Anunoby voor Toronto zorgde voor ontlading:

In het westen won Los Angeles Clippers het eerste duel in de halve finales met Denver Nuggets op overtuigende wijze (120-97). Kawhi Leonard, die vorig jaar met de Raptors de titel pakte, gooide 29 punten bij elkaar voor de Clippers. In het verliezende kamp kwam Nikola Jokic niet verder dan vijftien punten.