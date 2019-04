Toronto en Denver herpakken zich in NBA-play-offs na nederlaag, Portland loopt uit YP

Toronto en Denver hebben dinsdagavond (plaatselijke tijd) allebei hun tweede wedstrijd in de play-offs van de NBA gewonnen. De Raptors, geleid door een sterke Kawhi Leonard (37 ptn), versloegen Orlando met 111-82. De nummer twee in de Eastern Conference (na Milwaukee) had de eerste wedstrijd tegen de Magic met 101-104 verloren. Het staat in deze best-of-seven nu 1-1 gelijk.

Kawhi's 37 PTS (15/22 FG) leads the @Raptors to the home victory & ties the series vs. ORL at 1-1! #WeTheNorth #NBAPlayoffs pic.twitter.com/7QvGBoapCB NBA(@ NBA) link

Ook Denver, tweede in het Westen na kampioen Golden State, en San Antonio houden elkaar na twee duels in evenwicht. De Spurs wonnen vorige zaterdag met 96-101 in Denver maar dinsdagavond toonden de Nuggets een ander gelaat. Dankzij een sterke collectieve prestatie, vier spelers scoorden minstens twintig punten, zetten ze San Antonio opzij met 114-105. Bij de bezoekers blonk DeMar DeRozan uit met 31 punten.

Nikola Jokic's 21 PTS, 13 REB & 8 AST guides the @nuggets to a home win, tying the series at 1-1! #MileHighBasketball #NBAPlayoffs pic.twitter.com/Mse4MZyJZO NBA(@ NBA) link

Nog in de Western Conference won Portland voor de tweede keer in drie dagen van Oklahoma City. CJ McCollum (33 ptn) en Damian Lillard (29 ptn) leidden de Trail Blazers naar een 114-94 zege tegen de Thunder.

Combining for 62 PTS, @CJMcCollum (33p/8r/5a) & @Dame_Lillard (29p/4r/6a) propel the @trailblazers to a 2-0 series lead! #RipCity #NBAPlayoffs pic.twitter.com/gx5FvsyBgy NBA(@ NBA) link