Toronto en Boston zetten grote stap richting tweede ronde play-offs, Doncic valt uit bij Dallas NVE

22 augustus 2020

09u43 0 NBA De Toronto Raptors en Boston Celtics zijn goed op weg naar de tweede ronde van de play-offs van de NBA. Beide teams wonnen ook hun derde wedstrijd en komen dus op 3-0. Bij een verliezend Dallas viel sterspeler Luka Doncic uit, terwijl kersvers papa Mike Conley de man was bij Utah.

Toronto won ook het derde duel met de Brooklyn Nets (117-92), met onder meer 26 punten van Pascal Siakam en 22 punten van Fred VanVleet. Boston bleef de Philadelphia 76ers opnieuw de baas (102-94). Kemba Walker was goed voor 24 punten voor de winnende ploeg. de Celtics liepen pas in het slot uit van Philadelphia. Vier overwinningen volstaan voor een plek in de tweede ronde van de play-offs.

De LA Clippers versloegen vrijdagavond de Dallas Mavericks (130-122) en namen een 2-1 voorsprong. Kawhi Leonard was opnieuw de grote man bij de Clippers met maar liefst 36 punten. Sterspeler Luka Doncic van Dallas viel uit met een enkelblessure. Nadat hij in het vierde quarter nog even probeerde, gaf hij na 3 minuten toch definitief op. De Sloveen liet al weten dat het niet zo ernstig is.

Utah Jazz won het derde duel tegen de Denver Nuggets (124-87) en leidt nu met 2-1 in de play-offs. Mike Conley maakte 27 punten voor Utah, hij ontbrak in de vorige twee confrontaties door de geboorte van zijn zoontje. Iets wat hem duidelijk vleugels heeft gegeven.

Kawhi Leonard doing it all in the first half!



18 PTS | 6 REB | 4 AST | 2 STL | @NBAonTNT pic.twitter.com/nj4HUu5LTl NBA(@ NBA) link