Toptransfer in NBA: sterspeler Pau Gasol ruilt San Antonio voor Milwaukee Redactie

01 maart 2019

23u35

Bron: Belga 0 NBA Pau Gasol heeft zijn contract bij San Antonio Spurs ontbonden, zo meldden Amerikaanse media vandaag. De Spaanse sterspeler zou een contract ondertekenen bij de Milwaukee Bucks, de autoritaire leider in de Eastern Conference.

Volgens ESPN is de 38-jarige Gasol tot een overeenkomst gekomen met San Antonio over de ontbinding van zijn contract, dat nog tot juni 2020 liep. Dat is ook de enige manier om in deze fase van de competitie van ploeg te veranderen.

Sinds het begin van dit seizoen deed de legendarische basketcoach Gregg Popovich steeds minder vaak een beroep op de oudste van de gebroeders Gasol. De center zag zijn aantal speelminuten slinken tot 12 per wedstrijd. Sinds de start van zijn NBA-carrière waren zijn statistieken (4,2 punten, 4,7 rebounds en 1,9 assists per match) nooit zo slecht.

Milwaukee wordt de vijfde NBA-ploeg voor het Spaanse ouderdomsdeken. Eerder verdedigde hij de kleuren van Memphis (2001-08), de Lakers (2008-2014) en Chicago (2014-16). In Los Angeles vierde Gasol drie titels.

Een maand voor de start van de play-offs zal hij tekenen bij titelkandidaat Milwaukee, met 47 zeges en 14 nederlagen de beste NBA-ploeg. Gasol wordt er ploegmaat van het Griekse fenomeen Giannis Antetokounmpo.