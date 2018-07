Tony Parker verlaat San Antonio na 17 seizoenen en trekt naar club van Michael Jordan Redactie

07 juli 2018

12u22

Bron: Belga 0 NBA Tony Parker (36) trekt naar Charlotte, nadat hij zeventien seizoenen de kleuren van San Antonio heeft verdedigd. De in Brugge geboren Fransman won met de Spurs vier keer het NBA-kampioenschap (2003, 2005, 2007 en 2014).

"Het is moeilijk in woorden uit te drukken hoe belangrijk Tony Parker de voorbije twee decennia is geweest voor de Spurs", verklaart San Antonio-coach Gregg Popovich. "Sinds zijn eerste wedstrijd in 2001 als 19-jarige heeft hij indruk op ons gemaakt en ons geïnspireerd met zijn passie en toewijding. We danken Tony voor 17 jaar aan fantastische herinneringen."

De point guard mocht zes keer aantreden in het All-Star Game. In 2007 kreeg hij de MVP-titel in de finale van de play-offs. Vorig seizoen was Parker bij de Spurs niet meer verzekerd van een plek in de starting five. Bij Charlotte, de club van Michael Jordan, zou Parker een contract van twee seizoenen tekenen.