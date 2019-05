Tomas Van Den Spiegel over de NBA Finals: “Golden State liet zien dat het de te kloppen ploeg is” Frank Dekeyser

30 mei 2019

14u00 0 NBA “Ik verwacht niet dat het spannend wordt.” Tomas Van Den Spiegel blikt vooruit naar de NBA Finals - het hoogtepunt voor de basketfans wereldwijd.

“We the north.”

Voor het eerst in hun geschiedenis plaatsten de Toronto Raptors zich voor de NBA Finals. Na fantastische series tegen Philadelphia - herinner u de winnende korf van Kawhi Leonard in game seven op de buzzer - en tegen de Milwaukee Bucks. Zelfs de Greek Freak Giannis Antetokounmpo was in de Conference Finals niet opgewassen tegen de dadendrang van Leonard en co.

“Dat Toronto de Finals gehaald heeft, is op zich al een succes”, zegt Van Den Spiegel. “Maar die hele ‘franchise’ verdient het wel. Als je ziet wat die ploeg teweegbrengt in Toronto - een hele multiculturele, positieve stad -, dat is mooi om te zien. Ze spelen al een aantal jaren op een heel hoog niveau, het is één van de topclubs in het oosten. En ik ga ervan uit dat het nog een tijdje zo zal blijven. Niemand had voor het seizoen zijn geld gezet op Toronto als winnaar in het oosten. Ze hadden tot nu de reputatie om te ‘choken’, om minder te presteren in de play-offs. Het is een pluim op de hoed van het management en de staf. Hun coach Nick Nurse werkte eind jaren negentig (1998, red.) nog een paar maanden bij Oostende waar ik toen speelde. (lacht) Ik had nooit durven voorspellen dat hij ooit de NBA Finals zou halen.”

The @Raptors' TOP 5 PLAYS this season! #WeTheNorth



🚨: GSW/TOR, Game 1

⏰: 9:00pm/et - Thursday, 5/30

🇺🇸: ABC 🇨🇦: Sportsnet pic.twitter.com/vSeq6drxXA NBA(@ NBA) link

Tegenstander van de Raptors: Golden State Warriors. Meervoudig NBA-kampioen. Zij gaan voor hun derde titel op rij - de threepeat. “Nochtans kenden ze veel ups-and-downs dit seizoen”, zegt Van Den Spiegel. “Ze waren onregelmatig, niet zo dominant als de voorbije jaren. Maar tijdens de play-offs hebben ze getoond dat ze toch opnieuw de te kloppen ploeg zijn. Ondanks het uitvallen van Kevin Durant. Plots stond daar weer het team van vóór zijn komst naar Golden State (in 2016, red.). De puzzelstukjes vielen in mekaar. Of een eventuele terugkeer van Durant die symbiose kan verstoren? Ja. Ik zou als coach aan niet te veel zaken beginnen raken en ik zou Durant niet te vroeg brengen. Als hij goed is, is hij écht goed. Maar als je ziet hoe Curry en Thompson speelden in de Conference Finals... Nu: Steve Kerr zal er wel al over gesproken hebben met de spelers.”

The @warriors' TOP 5 PLAYS this season! #StrengthInNumbers



🚨: GSW/TOR, Game 1

⏰: 9:00pm/et - Thursday, 5/30

🇺🇸: ABC 🇨🇦: Sportsnet pic.twitter.com/8SL5WNWNoj NBA(@ NBA) link

Van Den Spiegel duidt Golden State aan als de torenhoge favoriet. Thuisvoordeel voor Toronto of niet. “Je hebt de shotkracht van Thompson en Curry - je kan op hen bouwen, ook op psychologisch vlak. De good guys. Daarnaast heb je iemand als Draymond Green die het vuile werk opknapt. Zij zijn niet met zichzelf bezig, focussen op de team chemistry. Bovendien spelen ze al zo lang samen, de as van die ploeg blijft bewaard. Vooral die eerste wedstrijd wordt héél belangrijk. De Warriors gaan toch naar daar in de wetenschap dat ze één van de eerste twee matchen moeten winnen. Ze willen er geen lange strijd van maken. Wat Toronto moet doen? Het tempo proberen controleren - als ze proberen gelijke tred houden met de Warriors, zal het niet lukken -, het spel wat vertragen. Maar hoewel ik er op hoop, verwacht ik geen spannende Finals.”