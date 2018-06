Toekomstige NBA-kampioen zal niet naar het Witte huis trekken: "Niemand zit op een uitnodiging van het Witte Huis te wachten" TLB

05 juni 2018

21u37

Bron: Belga 0 NBA De toekomstige NBA-kampioen, of dat nu Cleveland of Golden State wordt, zal niet naar het Witte Huis trekken voor een ontvangst door president Donald Trump. Dat hebben LeBron James en Stephen Curry, de sterspelers van beide teams vandaag verklaard. Ze reageren daarmee op de weigering van Trump om de American footballers van Philadelphia, winnaars van de Super Bowl, in de presidentiële woning in Washington te ontvangen.

"Niemand zit op een uitnodiging van het Witte Huis te wachten: Cleveland niet en Golden State niet", verklaarde Lebron James op de vooravond van de derde wedstrijd in de NBA-finale (best of 7), waarin Golden State 2-0 leidt. "De beslissing van de president om de Philadelphia Eagles niet te ontvangen heeft me niet verrast. Dit typeert hem helemaal. Zolang hij op post blijft, zal dit soort zaken zich blijven voordoen. Trump eist weer maar eens de aandacht op, maar wat de Eagles gepresteerd hebben, is veel belangrijker dan een uitnodiging voor het Witte Huis."

"Ik ben helemaal akkoord met 'Bron'. Als we kampioen worden, sturen we net als vorig jaar onze kat naar het Witte Huis", klonk het bij Curry. "Ieder team heeft het recht om zijn mening te uiten. Dat is belangrijk."

Trump trok vorig jaar zijn uitnodiging voor de Warriors in toen hij hoorde dat Curry en co overwogen niet te gaan. Lebron James noemde de president daarop "een schooier" en verklaarde "dat het een eer was om naar het Witte Huis te komen tot Trump erin kwam. "U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up!", klonk het letterlijk. Het werd de meest geretweete tweet van een atleet in 2017.

Steve Kerr, coach van de Warriors, is ook al geen fan van Trump. "Het is duidelijk dat de president probeert het land te verdelen om zijn eigen politieke belangen te verdedigen. Het zal goed zijn als de dingen over drie jaar (na de volgende presidentsverkiezingen) weer normaal worden."