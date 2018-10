Titelfavoriet Houston begint met valse noot aan nieuwe NBA-competitie Redactie

18 oktober 2018

09u07

Bron: Belga 0 NBA De Houston Rockets zijn niet goed begonnen aan het nieuwe NBA-seizoen. De Texanen verloren hun eerste wedstrijd met 112-131 van New Orleans.

Houston was vorig seizoen de beste ploeg in de reguliere competitie en dreef Golden State, dat zijn titel zou verlengen, tot het uiterste in de finale van de Western Conference. Maar in hun openingsmatch van de nieuwe competitie gaven James Harden en co in het eigen Toyota Center niet thuis. New Orleans boekte onder aanvoering van Anthony Davis (32 punten, 16 rebounds, 8 assists) en Nikola Mirotic (30 punten, 10 rebounds) een ruime zege. Bij de Rockets greep Harden nipt naast een eerste triple double (18 punten, 10 assists, 9 rebounds).

Cleveland, de kampioen van 2016 en de voorbije vier jaar finalist, zag deze zomer sterspeler LeBron James naar de LA Lakers verhuizen. In hun eerste match zonder 'King James' gingen de Cavaliers met 116-104 onderuit bij Toronto. Kyle Lowry (27 punten, 8 assists) en nieuwkomer Kawhi Leonard (24 punten, 12 rebounds) waren de sterkhouders bij de Raptors, die vorig seizoen in de halve finale van de Eastern Conference door Cleveland werden uitgeschakeld. Kevin Love werd met 21 punten topschutter bij de Cavaliers.