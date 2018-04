Timberwolves pakken laatste ticket voor play-offs NBA Redactie

12 april 2018

07u40

Bron: anp 0 NBA Minnesota Timberwolves heeft het laatste ticket voor de play-offs in de NBA gepakt. De ploeg uit Minneapolis versloeg Denver Nuggets op de slotdag van de reguliere competitie na verlenging met 112-106. Voor het eerst sinds 2004 plaatsten de Timberwolves zich zo voor de play-offs.

Voor beide ploegen was het alles of niets in het Target Center van Minneapolis. De Timberwolves en de Nuggets streden in een rechtstreeks duel om de achtste plaats in de Western Conference en daarmee het laatste plekje in de play-offs. Het werd een zenuwenspel, waarin de thuisclub lang op voorsprong stond. De Nuggets kwamen in het laatste kwart echter langszij en dwongen daarmee een verlenging af. In de vijf minuten extra speeltijd trokken de Timberwolves alsnog de winst naar zich toe. Als beloning gaan ze de play-offs in, waarin Houston Rockets de tegenstander is in de eerste ronde.