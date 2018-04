Timberwolves pakken laatste ticket voor play-offs NBA, Westbrook is record rijker Redactie

Bron: anp 0 NBA Minnesota Timberwolves heeft het laatste ticket voor de play-offs in de NBA gepakt. De ploeg uit Minneapolis versloeg Denver Nuggets op de slotdag van de reguliere competitie na verlenging met 112-106. Voor het eerst sinds 2004 plaatsten de Timberwolves zich zo voor de play-offs.

Voor beide ploegen was het alles of niets in het Target Center van Minneapolis. De Timberwolves en de Nuggets streden in een rechtstreeks duel om de achtste plaats in de Western Conference en daarmee het laatste plekje in de play-offs. Het werd een zenuwenspel, waarin de thuisclub lang op voorsprong stond. De Nuggets kwamen in het laatste kwart langszij en dwongen daarmee een verlenging af. In de vijf minuten extra speeltijd trokken de Timberwolves alsnog de winst naar zich toe. Als beloning gaan ze de play-offs in, waarin Houston Rockets de tegenstander is in de eerste ronde.

Record voor 'triple-double' Westbrook

Russell Westbrook heeft dan weer een stukje NBA-geschiedenis geschreven. De vedette van Oklahoma City werd de eerste speler die twee seizoenen een triple double (dubbele cijfers in punten, assists en rebounds per wedstrijd) als gemiddelde kan neerzetten.

Om het huzarenstukje te klaren, moest de 29-jarige point guard op de slotspeeldag van de reguliere competitie tegen Memphis minstens zestien rebounds plukken. Dat bleek geen probleem voor Westbrook, die dat totaal bereikte met nog negen minuten op de klok in het derde quarter. Hij beëindigde de partij met twintig rebounds en zestien assists. Omdat Westbrook slechts zes punten maakte, greep hij tegen de Grizzlies naast een nieuwe triple double maar dat kon de pret niet bederven.

De ster van de Thunder kreeg van het publiek een staande ovatie. "Ik ben heel dankbaar en voel me gezegend. Wanneer ik op het terrein sta, geef ik elke wedstrijd het beste van mezelf. Ik neem niets vanzelfsprekend", verklaarde hij. De thuisploeg won de partij met 137-123. Paul George, ploegmaat van Westbrook, scoorde 40 punten.

Het programma van de eerste ronde in de play-offs van de NBA (gespeeld naar een best-of-seven), vanaf 14 april:

Eastern Conference

Toronto (1) - Washington (8)

Boston (2) - Milwaukee (7)

Philadelphia (3) - Miami (6)

Cleveland (4) - Indiana (5)

Western Conference

Houston (1) - Minnesota (8)

Golden State (2) - San Antonio (7)

Portland (3) - New Orleans (6)

Oklahoma City (4) - Utah (5)

