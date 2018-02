Team van LeBron James verslaat dat van Stephen Curry: "Men wou het All-Star Game nieuw leven inblazen en dat is gelukt" Redactie

19 februari 2018

09u32

Bron: Belga 0 NBA Het door Lebron James samengestelde team heeft vannacht in het Staples Center van Los Angeles het All-Star Game gewonnen. Het versloeg dat van Stephen Curry met 148-145.

Voor de 67e editie van de galamatch met de beste spelers uit de NBA werd van het oude concept afgestapt. Het waren niet langer de beste spelers van de Eastern Conference tegenover die van de Western Conference. Deze keer werden de teams samengesteld door de kapiteins Lebron James (Cleveland Cavaliers) en Stephen Curry (Golden State Warriors), die als beste spelers uit een poll bij supporters, journalisten en spelers kwamen.

De nieuwe formule werkte. Tot het einde werd er echt gestreden. Het team van James was vrijwel de hele partij op achtervolgen aangewezen, maar groot werd het verschil nooit. Seconden voor de buzzer stond het team van Curry nog 144-145 voor. "King" James zelf keerde met een lay-up de situatie om, waarna Russell Westbrook de zege veilig stelde. James werd voor de derde keer in zijn carrière, de eerste keer sind 2008, tot MVP van het All-Star Game verkozen. Met 29 punten was hij ook de topscorer van de partij en met ook nog eens 10 rebounds en 8 assists was hij alomtegenwoordig. Voor het team van Curry waren DeMar DeRozan en Damian Lillard met 21 punten het best bij schot. Curry zelf blonk met 11 punten en een magere drie op elf van achter de driepuntlijn veel minder uit. "Men wou het All-Star Game nieuw leven inblazen en dat is gelukt", verklaarde James. "Het was een echte wedstrijd. Iedereen had de juiste ingesteldheid, wou echt winnen."

