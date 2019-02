Team LeBron wint All-Star Game, Kevin Durant verkozen tot MVP LPB

18 februari 2019

07u50

Bron: anp 0

Het team rond vedette LeBron James heeft de All-Star Game gewonnen, het traditionele ereduel tussen de beste basketballers uit de NBA. Team LeBron was in Charlotte met 178-164 de baas over Team Giannis. De naamgever van dat team, de Griek Giannis Antetokounmpo, werd met 38 punten wel topschutter in het duel. Kevin Durant van titelverdediger Golden State Warriors werd verkozen tot meest waardevolle speler (MVP). Hij maakte de meeste punten (31) bij het team van James. “Geweldig om hier met zulke goede spelers op het veld te staan en deze prijs te mogen ontvangen”, zei Durant, die vol lof was over de 24-jarige Antetokounmpo. “Beangstigend om te bedenken hoe veel beter hij nog kan worden.”

Team LeBron was vorig jaar ook al winnaar van de All-Star Game, toen tegen een team rond Stephen Curry.