Stoffelijke resten van Kobe Bryant en dochter Gianna vrijgegeven Redactie

04 februari 2020

11u33

Bron: Belga 0 NBA De stoffelijk resten van Kobe Bryant en zijn dochter Gianna zijn negen dagen na de dodelijke helikoptercrash in de buurt van Los Angeles vrijgegeven aan de familie, zo meldden de autoriteiten. In totaal werden de stoffelijke resten van zes van de negen inzittenden vrijgegeven. Het onderzoek naar de dodelijke crash loopt intussen voort.

Bij de crash kwamen alle inzittenden om het leven. Naast de 41-jarige Kobe Bryant en zijn 13-jarige dochter Gianna, gaat het om de 38-jarige Christina Mauser, adjunct-trainer van het basketteam van Gianna Bryant aan de Mamba Academy, de 56-jarige John Altobelli, baseballcoach aan het Orange Coast College in Costa Mesa, zijn vrouw Keri en hun dochter Alyssa, een teamgenote van Gianna, Sarah Chester en haar dochter Paytan, ook een jeugdspeelster, en piloot en vlieginstructeur Ara Zobayan.

De negen reisden van Bryants woning in Orange County naar de Mamba Academy, de sportschool van Bryant, in Newbury Park, een trip van 135 kilometer. Vermoedelijk door het slechte weer kwam de helikopter in de problemen.

Maandag werd eveneens bekendgemaakt dat de rugnummers 2 en 24 van Gianna en Kobe Bryant tijdens het All-Star Game van 16 februari in Chicago als eerbetoon gedragen zullen worden door respectievelijk LeBron James en Giannis Antetokounmpo.