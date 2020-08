Sterke Meesseman onderuit met Washington Mystics, ook Allemand verliest SVL

06 augustus 2020

08u38 0 WNBA In de WNBA hebben onze twee Belgische speelsters een nederlaag geleden. Washington Mystics, met een uitmuntende Emma Meesseman, verloor tegen Las Vegas Aces. Ook Julie Allemand en Indiana Fever gingen onderuit tegen Los Angeles Sparks.

Titelhouder Washington Mystics verloor al voor de tweede keer in de eerste vijf speeldagen. De vrouwen uit Las Vegas bleken te sterk voor de kampioen: 77-83. Aan Emma Meesseman heeft het alleszins niet gelegen. Onze landgenote presteerde verbluffend sterk en scoorde 24 punten en 13 rebounds in amper 33 minuten. Dat is een record voor haar in de WNBA. De Mystics raken door de nieuwe nederlaag voorlopig niet weg uit de middenmoot van het klassement.

Julie Allemand en Indiana Fever incasseerden hun derde verlies van het seizoen. Ze gingen met 86-75 onderuit tegen Los Angeles Sparks en staan daardoor op de achtste plaats in de stand. Allemand scoorde zes punten, benutte vijf rebounds en deelde vier assists uit. Dit weekend kijken Belgian Cats Meesseman en Allemand elkaar voor de tweede keer dit seizoen in de ogen, al werken ze daags voordien elk nog een andere wedstrijd af.

Het seizoen in de WNBA moest oorspronkelijk op 15 mei van start gaan, maar werd uitgesteld vanwege de coronacrisis. De competitie gaat dit jaar in Florida in verkorte vorm door op de IMG-academie in Bradenton, dicht bij Tampa Bay. De WNBA koos ervoor alle speelsters in één bubbel onder te brengen om zo het risico op coronabesmetting te verkleinen.

In de reguliere competitie dienen 22 wedstrijden te worden afgewerkt, vorig jaar waren dat er nog 34. Nadien volgen in oktober de play-offs. Twaalf teams nemen deel.

