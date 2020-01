Sterke LeBron James voert Lakers naar winst in Dallas XC

11 januari 2020

10u32

Bron: Belga 0 NBA LeBron James was gisteravond opnieuw de sterkhouder bij de LA Lakers. Met 35 punten en 16 rebounds leidde LBJ de Californiërs naar een 114-129-overwinning in Dallas.

👑 @KingJames (35 PTS, 16 REB, 7 AST) moves up to 4th all-time in field goals made while the @Lakers improve to 31-7 on the season! #LakeShow pic.twitter.com/dozaFC6rwL NBA(@ NBA) link

James kon ook rekenen op een scherpe Kyle Kuzma, de vervanger van de geblesseerde Anthony Davis. Hij tekende voor 26 punten, een meer dan thuisspeler en seizoensrevelatie Luka Doncic. De 20-jarige Sloveen werd met 25 punten (plus 10 rebounds) topschutter bij de Mavericks, voor Tim Hardaway jr (22 ptn).

Voor de Lakers was het de 31ste zege in 38 wedstrijden. Het team uit Los Angeles verstevigde zijn leidersplaats in de Western Conference voor Denver, dat niet in actie kwam, en stadsgenoot Clippers. Die versloegen, onder aanvoering van Kawhi Leonard (36 ptn), de Golden State Warriors met 109-100.

Milwaukee, de nummer 1 in de Eastern Conference, behaalde een 106-127-zege in Sacramento. Khris Middleton was goed voor 27 punten en 11 rebounds. Eric Bledsoe maakte er 24. Sterspeler Giannis Antetokounmpo had een mindere avond en bleef steken op 13 punten. Eerste achtervolger Miami ging met 117-113 onderuit in Brooklyn.

LeBron James becomes the first @Lakers player to record at least 35 points, 15 rebounds, and 5 assists since Shaquille O’Neal in 2003-04. #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/2B1mtBv8vP NBA.com/Stats(@ nbastats) link