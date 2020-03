Stephen Curry rekent na rampseizoen nog op Spelen: “Was er niet mee bezig tot ik voelde dat ik klaar was om opnieuw te spelen” DMM

05 maart 2020

23u33 0 NBA Stephen Curry hoopt zijn horrorseizoen toch nog mooi af te sluiten met een deelname aan de Olympische Spelen in Tokio. De drievoudige NBA-kampioen kon het krasselende Golden State door een handblessure nog maar weinig diensten bewijzen, maar deze zomer wil hij er wel staan met Team USA.

“Er rest nog veel tijd tot de Olympische Spelen, maar ik heb het toernooi altijd op mijn radar gehad”, verklaarde Curry. “Ik was er niet echt mee bezig tot recent, toen ik voelde dat ik klaar was om opnieuw te spelen. Nu focus ik uiteraard op gezond blijven in de laatste twintig wedstrijden. Ik wil mijn ritme terugvinden, opnieuw het niveau halen dat ik kan bereiken.”

Curry brak op 30 oktober zijn linkerhand, amper enkele dagen na de start van het seizoen 2019-2020. Hij hoopt binnenkort de competitie te hervatten. De vedette van de Warriors maakt deel uit van een groep van 44 spelers die zijn opgenomen in de voorselectie van Gregg Popovich, de coach van San Antonio die Team USA zal leiden in Tokio. Curry werd met de VS wereldkampioen in 2010 en 2014 maar nam nog nooit deel aan de Spelen.