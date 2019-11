Stephen Curry met succes geopereerd, maar sterspeler van Golden State staat maanden aan de kant AB

01 november 2019

21u12

Bron: Belga 0

Basketbaltopper Stephen Curry is vrijdag met succes geopereerd aan zijn linkerhand. Dat maakte zijn team, de Golden State Warriors, op Twitter bekend. De 31-jarige Amerikaan liep de breuk woensdag op in het competitieduel in de NBA tegen de Phoenix Suns. Zijn inactiviteit wordt op minstens drie maanden geschat.

Voor de Warriors is het uitvallen van Curry een zware klap. Het team moet ook al tot het voorjaar haar andere sterspeler, Klay Thompson, missen met gescheurde kruisbanden in de linkerknie. De Warriors, NBA-kampioen in 2015, 2017 en 2018, zijn daardoor onherkenbaar in het seizoensbegin. Ze konden slechts één van hun eerste vier duels winnen.