Stephen Curry maakt comeback met 23 punten, maar Golden State Warriors kunnen weer niet winnen LRE

06 maart 2020

10u48

Bron: belga, NBA 0 NBA Met 23 punten en enkele prachtige driepunters en assists maakte Stephen Curry gisteravond na ruim vier maanden blessureleed zijn rentree in de NBA. De sterspeler kon niet voorkomen dat zijn ploeg, net als vorig jaar in de NBA-finale, toch verloor van de Toronto Raptors. Het werd 113-121.

Curry brak eind oktober, aan het begin van het seizoen, zijn linkerhand en heeft sindsdien geen enkele wedstrijd kunnen spelen. De Warriors moesten niet enkel Curry missen, ook sterspeler Klay Thompson zit nog steeds aan de kant met een blessure. Zonder de ‘Splash Brothers’ - gekend om hun driepunters - wisten de Golden State Warriors amper te winnen. Met slechts veertien overwinningen tegenover nu 49 nederlagen is de NBA-finalist van de afgelopen vijf jaar de slechtst presterende ploeg van dit seizoen.

De rentree van Curry heeft de hoop op betere tijden teruggebracht bij het team uit Californië. De Warriors namen tegen de Raptors in het derde kwart zelfs even de leiding, maar in het laatste kwart sloeg de regerend kampioen toe. Curry, die in de zomer met ‘Team USA’ naar Tokio wil voor de Olympische Spelen, gooide drie van zijn twaalf pogingen voor een driepunter raak. Hij pakte ook zeven rebounds en leverde zeven assists en was meteen de topscoorder van zijn ploeg met 23 punten.

First name: Stephen

Last name: Curry pic.twitter.com/Cy9P5RD4mg Golden State Warriors(@ warriors) link

Curry was zelf heel tevreden om terug op het veld te staan. “Ik ben nog nooit zo lang buiten strijd geweest terwijl het seizoen aan de gang is. Door zo lang te proberen terug te komen en steeds aan de zijlijn moeten juichen, was het absoluut leuk om terug op het veld te staan”, zei Curry na de wedstrijd. “Er was ook veel energie in het gebouw. Ik waardeer het heel hard om te kunnen spelen voor de beste fans in de competitie.”

THAT VISION 👀



📺 @NBAonTNT pic.twitter.com/XpzgMnnBe0 Golden State Warriors(@ warriors) link

Play-offs

De Toronto Raptors zijn door deze overwinning zeker van een plaats in de play-offs. Eerder wisten ook de Milwaukee Bucks hun plek al te verzekeren. Voor de Golden State Warriors zijn de play-offs onmogelijk geworden. Ze bengelen nog steeds onderaan het klassement. Zelfs als ze al hun wedstrijden winnen, zijn ze afhankelijk van de resultaten van de andere teams. Hun lot ligt dus niet meer in eigen handen.

The @Raptors become the second team to clinch an #NBAPlayoffs berth! pic.twitter.com/doPwMB5jTv NBA(@ NBA) link