Stephen Curry leidt Golden State met 44 punten voorbij LA Clippers

23 februari 2018

09u54

Bron: Belga 0 NBA Met 44 punten heeft Stephen Curry de Golden State Warriors vannacht voorbij de Los Angeles Clippers geleid. De regerend kampioen in de NBA won thuis met 134-127. Curry liet ook nog eens tien assists noteren. Ploegmaat Kevin Durant was goed voor 24 punten.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥



Curry pulls up for his 8th 3 to put him at 44 PTS!#DubNation pic.twitter.com/5hJKRBD21C NBA(@ NBA) link

Bij Oklahoma City Thunder was Russell Westbrook de grote man. Hij bezorgde zijn ploeg met een buzzershot de overwinning op Sacramento Kings. De Thunder was met 107-110 te sterk. "In de tweede helft lukte niks bij mij, maar ik maakte gelukkig toch die ene die telde", liet de opgetogen Westbrook na afloop optekenen.

LeBron James was met 32 punten op dreef voor de Cleveland Cavaliers, maar hij kon hiermee niet de nederlaag tegen Washington Wizards voorkomen (103-110). Het was voor de Cavs de eerste nederlaag in vijf matchen, eveneens de eerste sinds de vernieuwing van het team in de transferperiode.

Philadelphia ten slotte boekte een nipte zege (115-116) bij Chicago. Joel Embiid (30 punten) en Ben Simmons (32 punten) waren de grote aanjagers bij de bezoekers. Voor de thuisploeg scoorde Bobby Portis 38 punten.