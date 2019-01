Staatloze Turkse NBA-speler Enes Kanter zegt Londen-trip af door ‘verdomde gek’ Erdogan: “Ik vrees voor mijn leven”



Bart Fieremans

08 januari 2019

12u03 2 NBA Enes Kanter, de Turkse center van de New York Knicks, ziet af van een buitenlandse trip naar Londen met zijn NBA-team, dat op 17 januari in de O2-arena speelt tegen de Washington Wizards: “Jammer genoeg bestaat de mogelijkheid dat ze mij vermoorden.”

Kanter liet zich in het verleden vaak erg kritisch uit over de Turkse president Tayyip Erdogan. De 26-jarige basketbalprof uitte zich ook openlijk als aanhanger van de Turkse geestelijke leider Fethullah Gülen, die volgens Erdogan het brein is achter de mislukte staatsgreep in Turkije in 2016. Kanter deed die uitleg af als onzin en twitterde vorig jaar nog dat “Erdogan zelf een fake coup gepleegd heeft en daarna een genocide gestart is tegen zijn opposanten.” Ook zijn vader Mehmet is toen door de veiligheidsdiensten in Turkije opgepakt en beschuldigd van lidmaatschap van een terroristische organisatie. Kanter zelf zag zijn Turks paspoort ingetrokken, waardoor hij in mei 2017 niet naar Roemenië kon reizen. Ook vaardigde de Turkse overheid een arrestatiebevel tegen hem uit. (Lees verder onder de foto)

Kanter geniet een permanente verblijfsvergunning in de Verenigde Staten, maar waagt zich door zijn kritische houding tegen Erdogan liever niet aan een buitenlandse trip in Londen met de New York Knicks. Officieel luidt het dat Kanter door visumproblemen afzegt, maar hijzelf laat anders verstaan: “Jammer genoeg kan ik niet meegaan door die verdomde gek, de Turkse president”, zei Kanter aan Amerikaanse media: “Er bestaat een kans dat ze mij vermoorden. Ik zeg niet dat Erdogan een operatie tegen mij in Londen zou bevelen, maar hij heeft veel fanatieke aanhangers. Ik krijg steeds meer doodsbedreigingen.”

Mocht de Britse regering duidelijke maatregelen nemen om hem te beschermen, kan Kanter nog van gedacht veranderen. Maar hij is zeker niet van plan om te zwijgen over de dictatoriale toestanden in zijn thuisland: “Ik wil dat de hele wereld weet wat er in Turkije gebeurt. Dit is groter dan de NBA en basketbal. Het is wel jammer dat dit invloed heeft op mijn job, dat is niet gewoon naar buiten kan gaan en mijn team helpen.”