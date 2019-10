Spelverdeler Kyle Lowry verlengt tot 2021 bij Raptors XC

16 oktober 2019

08u53

Bron: Belga 0 NBA NBA-vedette Kyle Lowry heeft zijn contract bij Toronto Raptors tot 2021 verlengd. Dat maakte de regerende NBA-kampioen bekend.

Volgens Amerikaanse media zal deze contractverlenging van één jaar Lowry 31 miljoen dollar (ongeveer 28 miljoen euro) opleveren. De 33-jarige Lowry begint binnenkort aan zijn achtste seizoen bij de Raptors, zonder de nieuwe overeenkomst zou hij in juni vrij zijn om te vertrekken en dat wou het team uit Toronto koste was het kost vermijden. In het tussenseizoen zagen ze immers sterspeler Kawhi Leonard al naar Los Angeles Clippers vertrekken.

A message from the man himself.@Klow7 | #LowrysThanksgivingAssist pic.twitter.com/iQjDdTDlCy Toronto Raptors(@ Raptors) link