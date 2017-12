Spektakel in de NBA: Houston blijft winnen, Boston lijdt opmerkelijke nederlaag Redactie

Bron: Belga 0 USA TODAY Sports NBA Houston heeft een twaalfde opeenvolgende zege geboekt in de NBA. De Rockets versloegen voor eigen publiek in een topduel uit de Western Conference San Antonio met 124-109.

James Harden en Chris Paul waren allebei goed voor 28 punten en leidden de Texanen zo naar de overwinning in het Toyota Center, waar ruim 18.000 basketliefhebbers het duel bijwoonden. Houston telt nu twaalf zeges op rij maar is nog ver verwijderd van het clubrecord. In het seizoen 2007-2008 wonnen de Rockets liefst 22 keer na elkaar, goed voor de vierde langste zegereeks ooit.

Met 23 overwinningen en vier nederlagen zijn James Harden en co voorlopig de best presterende ploeg in de NBA, voor kampioen Golden State (23-6).

Boston, de leider in de Eastern Conference, ging verrassend onderuit tegen Utah. De Celtics verloren in hun TD Garden met 95-107 van de Jazz, waar Ricky Rubio zich met 22 punten tot topschutter kroonde. Kyrie Irving maakte er voor de thuisploeg 33. Ondanks het verlies blijft Boston (24-7) comfortabel leider in het Oosten voor het Cleveland van LeBron James (21-8).

Spektakel viel er ook te beleven in Philadelphia. De Sixers vochten met Oklahoma City een verbeten duel uit dat pas na drie verlengingen werd beslist in het voordeel van de bezoekers: 117-119. Topspeler Russell Westbrook maakte zoals zo vaak het verschil voor de Thunder. De MVP van afgelopen competitie (2016-2017) scoorde 27 punten, plukte 18 rebounds en deelde 15 assists uit, goed voor zijn tiende triple double dit seizoen. In het verliezende kamp blonk de Kameroener Joel Embiid uit met 34 punten.

