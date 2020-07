Sluiten van trainingscomplex Denver Nuggets werpt schaduw over herstart NBA: “Op campus Disney moet het veiliger” ODBS

01 juli 2020

14u00

Bron: ANP, ESPN 1 NBA Basketbalclub Denver Nuggets heeft de deuren van het eigen trainingscomplex gesloten. De NBA-club nam die maatregel omdat twee personen van de selectie besmet zijn geraakt met het coronavirus. Een nieuwe dreun voor een mogelijke herstart in de NBA, voorzitter Adam Silver waakt over de situatie.



Denver Nuggets houdt de namen van het duo om privacyredenen nog geheim. De club testte zaterdag 35 spelers, trainers en andere leden van de technische staf. Michael Malone raakte in maart al besmet met het coronavirus. Center Nikola Jokic mag Servië niet uit na een positieve test.

Vorige week testten zestien spelers van verschillende clubs uit de NBA positief. Alle ploegen uit de belangrijkste basketbalcompetitie van Amerika willen op 7 juli richting Florida reizen. Op het terrein van Disney World moet het seizoen vanaf 30 juli worden hervat.

Of dat plan na de verschillende positieve tests in het water dreigt te vallen? NBA-voorzitter Adam Silver blijft voorzichtig positief. “Ik ben er rotsvast van overtuigd dat het op de campus van Disney veiliger zal zijn omdat we er werkelijk iedereen aan verplichte tests kunnen onderwerpen”, zegt hij bij ESPN. “Maar als we het ook dan niet volledig onder controle krijgen, moeten we ons vragen stellen en durven te stoppen. Je kan niet weglopen van het virus. Het wordt ook belangrijk dat we begrijpen hoe de NBA-gemeenschap zo makkelijk geïnfecteerd raakt.”

Voor Denver Nuggets staat er op 1 augustus een duel met Miami Heat op het programma. Denver is de huidige nummer 3 van de Western Conference, achter LA Lakers en LA Clippers.

