Shaquille O'Neal barst in tranen uit tijdens hommage aan Bryant: "Mijn ziel verliet mijn lichaam toen ik het nieuws vernam"

29 januari 2020

13u06

Bron: SLAM! 2 Kobe Bryant overleden Mocht er enige twijfel bestaan: Shaquille O’Neal is een gebroken man na de dood van Kobe Bryant. Dat blijkt uit een emotionele getuigenis van Shaq bij SLAM, een Amerikaans basketbalprogramma. “Met de dood van Kobe verlies ik een klein broertje. Mijn ziel verliet mijn lichaam toen ik het nieuws vernam”, klonk het onder meer.

“Zoals jullie weten zijn de laatste maanden erg zwaar voor mij geweest”, begon O’Neal zijn relaas. “Ik verloor mijn kleine zusje (Ayesha Harrison-Jex overleed in oktober op 40-jarige leeftijd aan kanker, red.).”Ik slaap niet goed. Ik lach, ik zorg, ik leef, maar als ik thuiskom en de realiteit bekijk, dan heb ik pijn. Om mijn zus.”

Ik was bezig in de fitness toen mijn neefje huilend binnenkwam. Hij toonde me een nieuwsbericht op zijn smartphone over Kobe, waarna ik naar hem begon te roepen. ’Doe dat weg!’, schreeuwde ik Shaquille O’Neal

Waarna Shaq schetst hoe hij het vreselijke nieuws over zijn gewezen ploegmaat vernam. “Ik was bezig in de fitness toen mijn neefje huilend binnenkwam. Hij toonde me een nieuwsbericht op zijn smartphone over Kobe, waarna ik naar hem begon te roepen. ’Doe dat weg!’, schreeuwde ik. We leven in een wereld die gedomineerd wordt door Photoshop, dus hoopte ik dat dit bericht ook fake was. Maar toen kwamen de telefoontjes binnen en werd het nieuws bevestigd. De pijn die ik de afgelopen maanden al voelde, werd plotseling weer heel scherp. Ik verloor mijn twee oma’s, mijn zusje en nu ben ik dus ook een klein broertje kwijt.”

“Onze namen zullen altijd met elkaar verbonden blijven, omwille van wat we samen verwezenlijkt hebben. Ik weet dat onze relatie vaak besproken werd, maar als je het mij vraagt, waren wij gewoon twee sterke karakters die één gemeenschappelijke passie hadden: winnen.”

Uncle Shaq

Maar na hun samenwerking bij de LA Lakers, werden de twee vrienden. “Hij stuurde nu en dan berichtjes naar mijn familie, om te vragen of alles goed was. En ik deed dat ook bij hem. Hij probeerde mijn gezin te laten lachen. En ik probeerde dat ook met hetzijne. Toen ik zijn vrouw en kinderen voor het eerst zag, stelde ik me voor als Uncle Shaq: zo hecht was onze band geworden. Ik keek er enorm naar uit om onderling te grappen met hem tijdens zijn opname in de hall of fame. Dan zou hij zeggen dat hij vijf NBA-titels won en ik maar vier. En dan zou de rest zeggen dat we er samen tien hadden gewonnen. Maar die kans krijg ik dus niet meer.”

“Ik wou da ik hem nog een keer kon spreken”, gaat een geëmotioneerde O’Neal verder. “De laatste keer dat ik hem nog in levende lijve zag, was hier in het Staples Center (bij de afscheidsmatch van Bryant bij de Lakers, red.). Ik vroeg hem om 50 punten te scoren en hij maakte er 60. Dat was de laatste keer. Ik wou gewoon dat ik... Ik werk veel, meer dan de doorsnee mens, maar ik moet tegen de mensen die ik liefheb gewoon meer zeggen dat ik van ze hou. Want je weet maar nooit, het leven is te kort. Ik had nooit gedacht dat zoiets kon gebeuren. Toen ik het nieuws vernam, verliet mijn ziel mijn lichaam. Ik wou dat ik gewoon nog één ding kon zeggen tegen de mensen die ons verlaten hebben. Want eens ze weg zijn, zijn we weg voorgoed.”

Hieronder kunt u de emotionele getuigenis van Shaq herbekijken: