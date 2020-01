Serviër Jokic vestigt persoonlijk puntenrecord in NBA bij zege Nuggets Redactie

07 januari 2020

08u25

Bron: anp

Nikola Jokic heeft een persoonlijk puntenrecord gevestigd in de NBA. De Servische basketballer scoorde 47 punten voor Denver Nuggets in het duel tegen Atlanta Hawks. Zijn productie droeg voor het leeuwendeel bij aan de 115-123-zege van de Nuggets. Jokic' teamgenoot Will Barton noteerde 28 punten.

Milwaukee Bucks leed een zeldzame nederlaag. De koploper van de Eastern Conference liet zich verrassen door San Antonio Spurs: 126-104. De ploeg uit Texas had praktisch de hele wedstrijd de overhand, met DeMar DeRozan en Patty Mills als topschutters met respectievelijk 25 en 21 punten. Bij de Bucks was de Griekse vedette Giannis Antetokounmpo opnieuw de beste schutter met 24 punten. Het was pas de zesde nederlaag voor Milwaukee in dit seizoen. Daar staan 32 overwinningen tegenover.