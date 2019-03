Seizoen afgelopen voor Lakers-forward Brandon Ingram Redactie

09 maart 2019

22u00

Bron: Belga 0 NBA Brandon Ingram, de Amerikaanse forward van Los Angeles Lakers, komt dit seizoen niet meer in actie in de NBA. De ploegmaat van LeBron James zit met een trombose in zijn rechterarm, zo liet zijn club weten.

Door een schouderprobleem miste de 21-jarige Ingram al de laatste wedstrijden van de Lakers tegen Phoenix en de LA Clippers, maar nu blijkt dus dat hij helemaal niet meer in actie kan komen dit seizoen. Medische onderzoeken wezen op een trombose, en een behandeling van meerdere maanden met bloedverdunners is aan de orde.

Ingram realiseerde dit seizoen een gemiddelde van 18.3 punten en 5.1 rebounds per wedstrijd. Eerder viel bij de Lakers ook Lonzo Ball al uit met een enkelblessure. Lebron James en co zijn in de Western Conference pas elfde met 30 overwinningen en 35 nederlagen.