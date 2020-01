Scoringsmachine met een fenomenale dunk: Kobe’s beste momenten in de NBA MXG

27 januari 2020

08u10 0 NBA Kobe Bryant is niet meer. De NBA is een van z’n grootste sterren ooit kwijt. Bryant drukte twee decennia lang z'n stempel op de meest iconische NBA-franchise die er is, de LA Lakers. Hieronder lijsten we enkele van z'n meest memorabele prestaties op.

Kobe scoort 81 punten tegen Toronto

Weergaloos. Op 22 januari 2006 ontvangen de LA Lakers thuis de Toronto Raptors van onder meer Chris Bosh en Mike James. De Lakers winnen de wedstrijd met 122-104, maar daar wordt niet over gepraat. Bryant kent een begenadigde avond en scoort 81 van de 122 punten bij de Lakers. Hij gooit 28 van z’n 46 pogingen binnen, en ook vanop de vrijworplijn is hij klinisch: 18 op 20 pogingen gaan erin. Amper één keer wist een speler meer punten te scoren in een wedstrijd. Wilt Chamberlain scoorde er in 1962 eens 100 in een match met de Boston Celtics.

Fenomenaal dunker

De fysieke kracht van Bryant werd door weinigen geëvenaard. Hij keek op naar de grootste basketter aller tijden, Michael Jordan, en wilde zoveel mogelijk van diens stijl kopiëren. Uren bekeek Bryant video’s van Jordan. De bijna 2 meter grote shooting guard had een enorme sprongkracht en etaleerde die maar al te graag. In 1997 won Bryant in z’n eerste jaar in de NBA de prestigieuze Dunk Contest. In onderstaande compilatie springt hij over onder meer Dwight Howard en Steve Nash en is z’n befaamde 360°-dunk tegen Denver opgenomen.

60 punten in afscheidsmatch

In 2016 nam Kobe afscheid van de NBA. In z’n laatste match tegen de Utah Jazz was een volgepropt Staples Centre in Los Angeles getuige van een laatste staaltje genialiteit van ‘Black Mamba’. Bryant besliste om nog eens alles uit de kast te halen. Kobe scoorde 60 punten en was met 7 punten en een assist in de laatste minuut allesbeslissend voor de Lakers. Hij boog eigenhandig een achterstand om en schonk zichzelf ook in z’n laatste match de zege: 101-96.

Nooit meer nummer 8 en 24 bij Lakers

In z’n 20 seizoenen bij de Lakers droeg Bryant twee verschillende rugnummers. Hij begon z’n carrière met nummer acht, waarmee hij in de jeugd vaak speelde. Daarmee werd Bryant drie keer NBA-kampioen. Aanvankelijk wilde Bryant nummer 24 dragen, maar dat was bij de start van z’n carrière niet beschikbaar. Bij aanvang van het seizoen 2006-2007 wisselde Bryant naar nummer 24 en zou hij de rest van z'n carrière daarmee spelen. Hij zou er nog twee keer kampioen mee worden.