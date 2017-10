Russell Westbrook vult met triple double collectie verder aan 11u40

Bron: Belga 0 USA TODAY Sports NBA Oklahoma City-sterspeler Russell Westbrook heeft in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA) een triple double gescoord in het duel tegen Chicago Bulls, het enige NBA-team waartegen dat eerder nog niet was gelukt. De 28-jarige Westbrook wordt zo de eerste speler in de geschiedenis die een triple double gescoord heeft tegen alle NBA-teams.

Tegen de Bulls was Westbrook, vorig seizoen MVP in de NBA, goed voor twaalf punten, dertien rebounds en dertien assists, meteen zijn derde triple double dit seizoen. Daarbij moet een speler telkens dubbele cijfers laten noteren. Westbrook had zo een belangrijk aandeel in de duidelijke 69-101 zege van OKC, de derde overwinning van het seizoen.



De spelers van OKC hadden nochtans geen aangename nacht achter de rug. Het vliegtuig dat hen naar Chicago bracht, raakte in volle vlucht een vogel en moest meteen landen, zo bevestigde Delta Airlines. De neus van de Boeing was beschadigd, maar de landing verliep volgens de luchtvaartmaatschappij vlekkeloos.

USA TODAY Sports

De uitslagen van de zaterdag gespeelde wedstrijden in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA):



LA Clippers - Detroit 87-95



Portland - Phoenix 114-107



Miami - Boston 90-96



Dallas - Philadelphia 110-112



Utah - LA Lakers 96-81



Chicago - Oklahoma City 69-101



Memphis - Houston 103-89



New Orleans - Cleveland 123-101



Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):



EASTERN CONFERENCE



.Atlantic Division:



1. Boston 4 2 0.667



2. Toronto 3 2 0.600



3. Brooklyn 3 3 0.500



4. Philadelphia 2 4 0.333



5. New York 1 3 0.250



.Central Division:



1. Detroit 4 2 0.667



2. Milwaukee 3 2 0.600



3. Cleveland 3 3 0.500



4. Indiana 2 3 0.400



5. Chicago 1 4 0.200



.Southeast Division:



1. Orlando 4 1 0.800



2. Washington 3 2 0.600



3. Charlotte 2 3 0.400



4. Miami 2 3 0.400



5. Atlanta 1 5 0.167



WESTERN CONFERENCE



.Northwest Division:



1. Portland 4 2 0.667



2. Minnesota 3 3 0.500



3. Utah 3 3 0.500



4. Oklahoma City 3 3 0.500



5. Denver 2 3 0.400



.Pacific Division:



1. LA Clippers 4 1 0.800



2. Golden State 4 2 0.667



3. LA Lakers 2 4 0.333



4. Phoenix 2 4 0.333



5. Sacramento 1 4 0.200



.Southwest Division:



1. Memphis 5 1 0.833



2. San Antonio 4 1 0.800



3. Houston 5 2 0.714



4. New Orleans 3 3 0.500



5. Dallas 1 6 0.143



Programma van zondag:



Atlanta - Milwaukee



Indiana - San Antonio



Brooklyn - Denver



Charlotte - Orlando



Sacramento - Washington



Cleveland - New York



Golden State - Detroit