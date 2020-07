Russell Westbrook is volgende NBA-speler die positief test op coronavirus Redactie

13 juli 2020

19u07 0 NBA Russell Westbrook heeft een positieve coronatest afgelegd. Dat heeft de speler van de Houston Rockets zelf laten weten op z’n sociale media. Eerder testten onder andere Nikola Jokic, DeAndre Jordan, Malcolm Brogdon en Jabari Parker al positief op het virus. De NBA hervat 30 juli.

Westbrook legde de positieve test af vlak voor hij met de Houston Rockets naar Orlando vertrok. Orlando vormt de bubbel voor de NBA-teams in afwachting van de herstart van het seizoen. Westbrook reageerde via Twitter op het nieuws. “Momenteel voel ik me goed. Ik ben nu in quarantaine en ik kijk er naar uit om me weer bij m’n ploegmaats te voegen wanneer ik genezen ben. Bedankt voor alle berichtjes en de onvoorwaardelijke steun.”