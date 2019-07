Russell Westbrook is op weg naar Houston GVS

12 juli 2019

10u10

Bron: Belga NBA Russell Westbrook verlaat in basketcompetitie NBA Oklahoma City en trekt naar Houston. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media. Chris Paul zal de omgekeerde beweging maken.

Westbrook, in 2017 verkozen tot MVP en acht keer All Star, zal bij Houston weer de kleedkamer delen met James Harden. Zij vormden bij de Rockets een gevreesd duo, maar Harden maakte in 2012 de overstap naar Houston. Oklahoma mag in ruil Chris Paul verwelkomen.

Oklahoma verliest met Westbrook zijn tweede belangrijke speler op korte tijd. Paul George ruilde het team enkele dagen geleden voor de Los Angeles Clippers.