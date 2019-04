Russell Westbrook eert overleden rapper met unieke 20-20-20: "Ik speelde niet voor mezelf, maar voor mijn broeder" TV

03 april 2019

11u14

Historisch moment dinsdagavond in de NBA. Russell Westbrook van Oklahoma City slaagde erin als tweede speler ooit in één wedstrijd een unieke double-triple-dubbel te lukken. Hij maakte 20 punten, pakte 20 rebounds en gaf 21 assists. Nog mooier was dat Westbrook zijn knalprestatie opdroeg aan zijn goede vriend, Nipsey Hussle. De rapper werd zondag doodgeschoten in LA.

Alleen de legendarische Wilt Chamberlain deed het Russell Westbrook ooit voor en zelfs nog iets straffer straffer door 22 punten, 25 rebounds en 21 assists te maken. Dat was in 1968 in een wedstrijd van de Philadelphia 76'ers tegen Detroit. Westbrook lukte de unieke double-triple-double in de thuismatch tegen de LA Lakers, die aantraden zonder LeBron James. Oklahoma City won overtuigend met 119-103.

Russ showing off the speed & strength! 💨#ThunderUp | #PlayersOnly pic.twitter.com/hZnBSoBSvJ NBA on TNT(@ NBAonTNT) link

Maar het pakkendste moment deed zich nog na de wedstrijd voor als de Thunder emotioneel reageert in een interview achteraf. Westbrook droeg zijn topprestatie op aan rapper Nipsey Hussle. Een goede vriend van hem die zondag werd doodgeschoten voor zijn kledingwinkel in LA. Hussle was slechts 33 jaar oud. “Vandaag speelde ik niet voor mezelf, maar voor mijn broeder. Dit was voor Nipsey, rust in vrede.”

“Nipsey was echt iemand waar ik naar op keek, iemand die de weg vrijmaakte voor anderen, ook voor mij. We groeiden samen op in de binnenstad van LA en konden het goed met elkaar vinden. Het is echt een trieste situatie die in mijn hoofd blijft spoken. Ik blijf bidden voor zijn familie om hen bij te staan.”