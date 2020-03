Rudy Gobert, eerste NBA-speler die positief testte op corona, heeft last van verminderde reuk- en smaakzin Redactie

23 maart 2020

11u59

Bron: Belga 0 Corona De Franse basketballer Rudy Gobert, de eerste NBA-speler die positief testte op het coronavirus, heeft last van verminderde reuk- en smaakzin. Dat heeft de speler van Utah Jazz bekendgemaakt op Twitter. Paderborn-voetballer Luca Kilian, inmuddels genezen, erkent dan weer dat hij “bang is geweest”

Just to give you guys an update, loss of smell and taste is definitely one of the symptoms, haven’t been able to smell anything for the last 4 days. Anyone experiencing the same thing? Rudy Gobert(@ rudygobert27) link

“Het verlies van reuk- en smaakzin behoort zonder enige twijfel tot de symptomen”, tweette Gobert. “Al vier dagen ruik ik nauwelijks iets. Heeft iemand hetzelfde meegemaakt?” De 27-jarige Gobert testte op 10 maart positief op het coronavirus, waarop het NBA-seizoen voor onbepaalde tijd werd stilgelegd.

De typische symptomen van Covid-19, de ziekte die het coronavirus kan veroorzaken, zijn onder meer koorts, hoesten en ademnood. Het verlies van smaak- en reukzin is nieuw volgens de Franse gezondheidsdienst (DGS). De Britse Vereniging voor Oto-Rhino-Laryngologie stelde vrijdag een toename vast van patiënten die sukkelen met verminderde reukzin.

De Zuid-Afrikaanse zwemmer Cameron van der Burgh, de olympische kampioen van 2012 op de 100m schoolslag, verklaarde zondag dat ook hij besmet is. “Ik strijd nu al 14 dagen tegen Covid-19", stelde hij op Twitter. “Dit is veruit het ergste virus dat ik heb opgelopen, hoewel ik in goede gezondheid ben, sterke longen heb, een gezond leven leid en jong ben.” De 31-jarige Van der Burgh, die in 2018 stopte met zijn zwemcarrière, is erg verzwakt. “Na elke fysieke activiteit ben ik enkele uren uitgeput. Covid-19 is geen grap.” Volgens Van der Burgh kan de ziekte de voorbereiding van elke atleet op de komende Olympische Spelen grondig verstoren.

Ook de 20-jarige Luca Kilian, de eerste voetballer uit de Bundesliga die besmet raakte, heeft getuigd over Covid-19. De speler van SC Paderborn is inmiddels genezen, maar hij erkent in de krant Westfalen-Blatt dat hij bang is geweest. Na enkele dagen met eerder milde symptomen kreeg hij hevige koorts en rillingen. “Het duurde vier dagen tot de koorts afzwakte, vanaf dan ging het van dag tot dag beter.” Kilian roept iedereen op goed te luisteren naar de autoriteiten. “Ik ben een sportman en in vorm. En toch heb ik hard moeten vechten tegen het virus. Dit virus kan mensen die al ziek zijn in levensgevaar brengen.”