Rookie Tyler Herro is de held voor Miami: Heat op één zege van NBA-finale



DMM

24 september 2020

09u07

Bron: NBA 0 NBA Miami Heat staat op een zucht van de NBA-finale. De ploeg uit Florida won afgelopen nacht opnieuw van de Boston Celtics. De stand in de finale van de Eastern Conference komt zo op 3-1 in het voordeel van Miami te staan.

‘Rookie’ Tyler Herro was met 37 punten de uitblinker voor Miami Heat tijdens de vierde finalewedstrijd in de Eastern Conference. Miami won in Orlando met 112-109 van de Celtics. Herro, nauwelijks twintig jaar oud, werd met zijn 37 punten de jongste speler in de geschiedenis die in de Conference Finals minimaal 30 punten voor zijn rekening neemt. In 2009 was Derrick Rose de laatste die als 20-jarige minimaal 35 keer scoorde in de play-offs. Bij Miami doet hij beter dan Dwayne Wade.

Naast Herro waren ook Bam Adebayo (20 ptn, 12 rebounds en 4 assists) en kapitein Jimmy Butler (21 ptn, 8 rebounds, 3 assists) goed op dreef bij Miami. Bij tegenstander Boston bleef sterspeler Jayson Tatum steken op 28 punten en 9 rebounds. De winnaar van de finales in het oosten neemt het in de NBA Finals op tegen de winnaar van het westen. Daar leiden de LA Lakers met 2-1 tegen de Denver Nuggets. Vorig jaar ging de titel in de NBA naar de Toronto Raptors.

Game 4. Quarter 4. Time for Herro ball.@raf_tyler scores 1⃣7⃣ in the 4th.. Game 5 is Friday at 8:30 PM ET on ESPN! #NBAPlayoffs pic.twitter.com/JgNjz8PAkJ NBA(@ NBA) link