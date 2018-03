Rockets maken einde aan zegereeks Trail Blazers en bevestigen dat ze voorlopig de sterkste zijn Redactie

21 maart 2018

13u15

Bron: Belga

Portland weet na dertien opeenvolgende zeges opnieuw wat verliezen is. De Trail Blazers gingen in de NBA met 111-115 onderuit tegen Houston. James Harden was andermaal de sterke man bij de Rockets. 'The Beard' scoorde in het Moda Center in Oregon 42 punten, twintig meer dan zijn teamgenoot Chris Paul. Houston bevestigde met de zege zijn status als sterkste ploeg in de reguliere competitie. Met 57 overwinningen en 14 nederlagen doet geen enkel team beter dan de leider in de Western Conference. Portland evenaarde met dertien overwinningen op rij hun zegereeks uit 2007. Het clubrecord uit 1991 staat op zestien opeenvolgende zeges.

Toronto verstevigde zijn eerste plaats in het oosten. De Raptors haalden het onder impuls van Kyle Lowry (25 punten) met 86-93 van Orlando. Eerste achtervolger Boston hield voor eigen publiek nipt Oklahoma City af (100-99). Marcus Morris scoorde één seconde voor het einde de beslissende driepunter voor de Celtics.

Orlando - Toronto 86-93

Boston - Oklahoma City 100-99

Minnesota - LA Clippers 123-109

New Orleans - Dallas 115-105

Utah - Atlanta 99-94

Phoenix - Detroit 88-115

Portland - Houston 111-115

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

1. Toronto 53 18 0.746 (x)

2. Boston 48 23 0.676 (x)

3. Cleveland 41 29 0.586

4. Indiana 41 30 0.577

5. Washington 40 30 0.571

6. Philadelphia 39 30 0.565

7. Miami 38 33 0.535

8. Milwaukee 37 33 0.529

-----------------------------------

9. Detroit 32 39 0.443

10. Charlotte 30 41 0.423

11. New York 26 45 0.366

12. Chicago 24 46 0.343

13. Brooklyn 23 48 0.324

14. Orlando 21 50 0.296

. Atlanta 21 50 0.296

WESTERN CONFERENCE

1. Houston 57 14 0.803 (y)

2. Golden State 53 18 0.746 (y)

3. Portland 44 27 0.620

4. Oklahoma City 43 30 0.589

5. San Antonio 41 30 0.577

. New Orleans 41 30 0.577

7. Minnesota 41 31 0.569

8. Utah 40 31 0.563

-----------------------------------

9. Denver 38 33 0.535

10. LA Clippers 37 33 0.529

11. LA Lakers 31 39 0.443

12. Sacramento 23 49 0.319

13. Dallas 22 49 0.310

14. Memphis 19 51 0.271

15. Phoenix 19 53 0.264

(x) geplaatst voor de play-offs

(y) winnaar van divisie

Programma van woensdag:

Cleveland - Toronto

Philadelphia - Memphis

Brooklyn - Charlotte

Miami - New York

Chicago - Denver

Milwaukee - LA Clippers

New Orleans - Indiana

San Antonio - Washington