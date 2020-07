Restant seizoen NBA telt niet mee voor individuele prijzen Redactie

18 juli 2020

10u25

Giannis Antetokounmpo kan niets meer veranderen aan zijn kansen om voor de tweede keer tot meest waardevolle speler (MVP) van de Amerikaanse NBA te worden uitgeroepen. Diverse media in de VS melden dat de 22 teams die vanaf 30 juli op een besloten locatie het seizoen vervolgen, zijn geïnformeerd dat het restant van de duels niet meetelt bij de beoordeling van individuele prestaties. Naast de prijs voor de MVP gaat het onder meer ook om de verkiezing van de Rookie of the Year, het talent van het jaar.

De prijzen worden verdeeld op basis van de prestaties tot 11 maart, de dag dat de competitie werd stilgelegd nadat Utah Jazz-center Rudy Gobert positief testte op het coronavirus. "Het besluit is genomen om spelers en coaches van alle dertig teams dezelfde kansen te bieden", schreef de NBA aan de clubs. Acht teams komen niet meer in actie. Milwaukee Bucks-coach Mike Budenholzer zei al dat er weinig discussie nodig is over een herverkiezing van Antetokounmpo, de vedette van zijn team. "Hij heeft al genoeg laten zien om die prijs opnieuw te winnen", zei hij bij sportzender ESPN.

De NBA hervat zijn seizoen op 30 juli in Disney World (Florida). Elk team speelt acht wedstrijden in het reguliere seizoen, voordat er play-offs worden afgewerkt die op de klassieke manier van 'best-of-seven' worden beslist.

