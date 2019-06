Raptors lijken even op weg naar titel, maar Warriors halen het nipt in vijfde match NBA-finals Redactie

11 juni 2019

06u01 0 NBA De Golden State Warriors hebben zich nog niet gewonnen gegeven in de NBA-finals. De Warriors herpakten zich in de spannende vijfde wedstrijd van de finaleserie en wonnen nipt met 106-105 van de Toronto Raptors. De stand in de best-of-sevenserie is nog altijd in het voordeel van de Raptors: 3-2.

De overwinning had Golden State te danken aan een uitstekende eerste kwart. De Warriors konden daarin eindelijk weer een beroep doen op sterspeler Kevin Durant, die geblesseerd aan de finals was begonnen. Lang duurde zijn comeback echter niet, want in de tweede kwart viel hij alweer geblesseerd uit, uiteindelijk wel met 11 punten, twee rebounds en een blok achter zijn naam.

Met nog altijd een voorsprong van zes punten gingen de Warriors het vierde kwart in. Daarin herpakte Toronto zich. De Canadezen begonnen beter te verdedigen en konden zelfs een voorsprong pakken. De titel lonkte even, maar de Raptors gaven hun bonus nog uit handen. Met nog 15 seconden op de klok en een nipte achterstand van 106-105, hadden de Raptors de historische titel nog even binnen handbereik, maar die laatste kans werd gemist.

Donderdag mogen de Raptors in de zesde wedstrijd een nieuwe poging wagen. Het is een team pas één keer gelukt om in de NBA-finale een achterstand van 3-1 om te buigen in een overwinning. Cleveland Cavaliers slaagde daar in 2016 in.

"Prayers up to KD, he gave us what he could. ... I got a lot of emotions right now."



— Steph Curry to @heydb postgame. pic.twitter.com/kaCUFh4xwg ESPN(@ espn) link

Heart of a Champion!



Steph drops 31 & the Warriors push the NBA Finals to a Game 6! pic.twitter.com/clA5KnpFrf Bleacher Report(@ BleacherReport) link

