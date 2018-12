Raptors laten zich niet verrassen bij Miami Heat LPB

27 december 2018

08u03

Bron: anp 0

Toronto Raptors blijft vooralsnog de beste ploeg in de NBA. Het Canadese team boekte tegen Miami Heat zijn 26ste competitiezege (tegen tien nederlagen). De Raptors haalden het in Florida met 104-106. Kawhi Leonard was met 30 punten de beste schutter van het spannende duel. Hij bracht tevens acht rebounds op zijn naam. Met nog 23 seconden te spelen kwam Toronto dankzij een driepunter van Danny Green op voorsprong. Daarna misten Dwyane Wade (twee keer) en ploegmaat Justise Winslow namens Miami nog kansen om de eerste nederlaag na een reeks van vijf zeges af te wenden. Winslow was topscorer van de thuisclub met 21 punten.

Dallas Mavericks maakte voor eigen publiek tegen het eveneens sukkelende New Orleans Pelicans een einde aan een reeks van zes nederlagen: 122-119. Nieuwkomer Luka Doncic blonk uit bij de thuisploeg met 21 punten en 10 assists. Ook ploegmaat DeAndre Jordan was met 20 punten en 12 rebounds goed op dreef. Voor de Pelicans was het de vijfde nederlaag op rij.

De beslissing in het duel tussen Brooklyn Nets en Charlotte Hornets viel pas in de tweede verlenging: 134-132. Joe Harris zorgde, na een interceptie, met een layup in de slotseconden voor de negende zege in de laatste tien wedstrijden van de Nets.