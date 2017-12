Rajon Rondo pakt uit met 25 (!) assists voor New Orleans, Cleveland verliest ondanks triple-double LeBron James ANP

Rajon Rondo heeft een zeldzaam hoog aantal assists gegeven in de NBA. Liefst 25 keer stelde Rondo een teamgenoot van New Orleans Pelicans in staat te scoren tegen Brooklyn Nets. De 31-jarige spelmaker van de Pelicans leidde zijn ploeg daarmee naar de winst: 128-113.

New Orleans Pelicans-coach Alvin Gentry met felicitaties voor guard Rajon Rondo (9).

Jason Kidd was in 1996 de laatste basketballer die zoveel assists gaf in één NBA-wedstrijd. Het record staat op naam van Scott Skiles, die in 1990 liefst dertig keer het voorbereidende werk deed bij een treffer van Orlando Magic tegen Denver Nuggets (155-116). Dankzij de assists van Rondo eindigden liefst vier spelers van de Pelicans op twintig punten of meer. Anthony Davis maakte er de meeste (33).

Boston Celtics, de koploper in het oosten, schreef tegen Charlotte Hornets de 28ste zege van dit seizoen bij (102-91). Titelhouder Golden State Warriors verstevigde de eerste plaats in het westen met winst op Utah Jazz: 126-101. Ondanks een 'triple-double' van LeBron James (zestien punten, tien rebounds, veertien assists) verloor Cleveland Cavaliers bij Sacramento Kings: 109-95.

De uitslagen:

Golden State - Utah 126 - 101

LA Lakers - Memphis 99 - 109

Atlanta - Washington 113 - 99

Sacramento - Cleveland 109 - 95

Chicago - New York 92 - 87

Minnesota - Denver 128 - 125 n.v.

New Orleans - Brooklyn 128 - 113

Oklahoma City - Toronto 124 - 107

Charlotte - Boston 91 - 102

Indiana - Dallas 94 - 98

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

Atlantic Division:

1. Boston 28 10 0.737

2. Toronto 23 10 0.697

3. New York 17 17 0.500

4. Philadelphia 15 18 0.455

5. Brooklyn 12 22 0.353

Central Division:

1. Cleveland 24 10 0.686

2. Detroit 19 14 0.576

3. Indiana 19 16 0.543

4. Milwaukee 17 15 0.531

5. Chicago 12 22 0.353

Southeast Division:

1. Washington 19 16 0.543

2. Miami 18 16 0.529

3. Charlotte 12 22 0.353

4. Orlando 11 24 0.314

5. Atlanta 9 25 0.265

WESTERN CONFERENCE

Northwest Division:

1. Minnesota 22 13 0.629

2. Oklahoma City 20 15 0.571

3. Denver 19 16 0.543

4. Portland 17 16 0.515

5. Utah 15 21 0.417

Pacific Division:

1. Golden State 28 7 0.800

2. LA Clippers 14 19 0.424

3. Phoenix 13 23 0.361

4. LA Lakers 12 21 0.353

5. Sacramento 11 22 0.333

Southwest Division:

1. Houston 25 7 0.781

2. San Antonio 24 11 0.686

3. New Orleans 18 16 0.529

4. Memphis 11 24 0.314

5. Dallas 11 25 0.306

Programma van donderdag:

Orlando - Detroit

Boston - Houston

Milwaukee - Minnesota

San Antonio - New York

Portland - Philadelphia