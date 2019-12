Portland kan Lakers niet verrassen, Milwaukee geeft geen krimp Redactie

29 december 2019

08u44

Bron: Belga 0 NBA De Los Angeles Lakers hebben zich in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA) niet laten verrassen door Portland. De leider in het westen haalde het met 128-120.

Kyle Kuzma blonk in het winnende kamp uit met 24 punten, en ook de onvermijdelijke LeBron James (21 ptn) en Anthony Davis (20 ptn) hadden hun aandeel in de winst. Voor Portland volstonden de 31 punten van Damian Lillard niet. De Lakers staan met 25 zeges tegen zeven nederlagen aan kop, voor Denver (22 zeges / 9 nederlagen). De Nuggets klopten, onder leiding van een sterke Nikola Jokic (31 punten), Memphis met 119-110.

In het oosten gaf leider Milwaukee geen krimp. De Bucks legden Orlando over de knie met 111-100. Khris Middleton liep bij Milwaukee, dat aan kop staat met 29 zeges tegen vijf nederlagen, in de kijker met 21 punten. Runner-up Miami (24/8) won na extra tijd tegen Philadelphia met 117-116.

Zach Randolph stopt ermee

In de marge heeft Zach Randolph na zeventien jaar een punt achter zijn loopbaan gezet. Dat heeft de 38-jarige Amerikaan zaterdag laten weten.

“Ik gaf alles voor deze sport, en de sport gaf me alles en nog heel wat meer terug”, schreef Randolph op Twitter. De Amerikaan was in zijn carrière goed voor 18.578 punten en 10.208 rebounds.

In 2001 koos Portland hem via de Draft als negentiende, waarna Randolph zijn loopbaan voortzette bij de New York Knicks, de Los Angeles Clippers en Memphis Grizzlies, waar hij zijn beste jaren kende. Nadien was hij nog actief bij de Sacramento Kings, maar sinds maart 2018 stond hij niet meer op het parket.

Randolph veroverde twee selecties voor de NBA All-Star, in 2010 en 2013. In 2004 sleepte hij de prijs voor Most Improved Player in de NBA in de wacht.

One love. 🙏🏿 pic.twitter.com/aZmUTbD2eS Zach Randolph(@ MacBo50) link