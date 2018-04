Portland heeft ticket voor play-offs beet, LeBron goed voor zeventiende triple double dit seizoen voor Cleveland Redactie

02 april 2018

08u49

Bron: Belga 0 NBA De Portland Trail Blazers hebben zich verzekerd van een plaats in de play-offs van de NBA. Ze deden dat door vannacht met 113-98 te winnen van Memphis.

Damian Lillard (27 ptn, 9 ass) en CJ McCollum (20 ptn, 9 ass) leidden het team uit Oregon naar de overwinning in het Moda Center, waar 19.545 basketfans het duel bijwoonden. Portland (48w-29v) is na Houston (62w-15v) en Golden State (56w-21v) de derde ploeg die in de Western Conference gekwalificeerd is voor de play-offs. In de Eastern Conference zijn al zes teams geplaatst: Toronto, Boston, Cleveland, Philadelphia, Indiana en Washington.



Dillon Brooks puts it up...YES!#GrindCity pic.twitter.com/phZsLvGWHH NBA(@ NBA) link

Voor Houston kwam er zondag een einde aan een reeks van elf opeenvolgende overwinningen. De Rockets, die al zeker zijn van de eerste plaats in hun Conference, gingen met 100-83 onderuit in San Antonio. Bij de Spurs, de nummer vier in het westen, was LaMarcus Aldridge met 23 punten en 14 rebounds de sterke man. Kampioen Golden State klopte, onder aanvoering van Kevin Durant (29 ptn, 11 rbs, 8 ass), de Phoenix Suns met 117-107.

Vicekampioen Cleveland was voor eigen publiek met 98-87 te sterk voor Dallas. LeBron James lukte met 16 punten, 13 rebounds en 12 assists zijn zeventiende triple double van het seizoen, de 72e uit zijn carrière.