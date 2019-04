Play-off-affiches NBA bekend: Detroit pakt laatste ticket voor eindstrijd DMM

11 april 2019

09u12

Bron: NBA/Belga 0 NBA Detroit Pistons heeft zich op de laatste speeldag van de reguliere competitie in de NBA verzekerd van het laatste ticket voor de play-offs.

Drievoudig NBA-kampioen Detroit deed wat het moest doen en ging in Madison Square Garden met 89-115 winnen op bezoek bij New York Knicks, dit seizoen het slechtste team in de NBA. Detroit won dankzij twintig punten en achttien rebounds van Andre Drummond. Met een zege waren de Pistons altijd zeker van hun eerste PO-ticket sinds 2016 en dus maakte het resultaat van Charlotte Hornets niet meer uit. De Hornets verloren op de slotspeeldag met 114-122 van Orlando Magic.

In de eerste ronde van de play-offs wacht Detroit met Milwaukee Bucks komend weekend de nummer één uit de Eastern Conference. De andere duels in het oosten zijn Toronto Raptors - Orlando Magic, Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets en Boston Celtics - Indiana Pacers. In het westen neemt titelverdediger Golden State Warriors het op tegen Los Angeles Clippers. Denver Nuggets treft San Antonio Spurs, Portland Trail Blazers gaat de strijd aan met Oklahoma City Thunder en Houston Rockets heeft Utah Jazz als tegenstander.

De samenstelling van de eerste ronde in de play-offs in de NBA:

EASTERN CONFERENCE

Milwaukee (1e) - Detroit (8e)

Toronto (2e) - Orlando (7e)

Philadelphia (3e) - Brooklyn (6e)

Boston (4e) - Indiana (5e)

WESTERN CONFERENCE

Golden State (1e) - LA Clippers (8e)

Denver (2e) - San Antonio (7e)

Portland (3e) - Oklahoma City (6e)

Houston (4e) - Utah (5e)