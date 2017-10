Phoenix schrijft geschiedenis in NBA: trainer na drie duels op de keien gezet Bewerkt door Glenn Van Snick

08u30

Bron: Belga 0 photo_news NBA Earl Watson (38) is niet langer coach van de Phoenix Suns. Het team verloor zijn eerste drie competitiewedstrijden en dat doet hem nu de das om. Nooit eerder werd een trainer in de NBA zo vroeg op het seizoen ontslagen.

Phoenix startte de nieuwe competitie met thuisnederlagen tegen Portland Trail Blazers (76-124) en LA Lakers (130-132) en, afgelopen zaterdag, verlies bij LA Clippers (130-88).



Earl Watson, een voormalig NBA-speler, maakte sinds de zomer van 2015 deel uit van de coachingstaf van Phoenix. In februari 2016 werd hij, na het ontslag van Jeff Hornacek, hoofdtrainer.

De taken van Watson worden voorlopig overgenomen door assistentcoach Jay Triano. Die zal de functie combineren met zijn job als trainer van de Canadese nationale ploeg.



Een ontslag na drie speeldagen gebeurde nooit eerder in de NBA. Het vorige 'record' stond op naam van Mike Brown. Die werd in het seizoen 2012-2013 na vijf matchen aan de deur gezet door de Lakers.

Suns relieve Earl Watson of head coaching duties; Jay Triano named interim head coach. https://t.co/gZoovRNWSy Phoenix Suns(@ Suns) link