Philadelphia schrijft clubgeschiedenis met vijftiende zege op rij XC

11 april 2018

09u10

Bron: Belga 0 NBA Philadelphia blijft in aanloop naar de play-offs de zeges opstapelen in de NBA. De 76ers haalden het gisteravond met 113-121 in Atlanta en boekten zo een vijftiende opeenvolgende overwinning, een clubrecord.

In het seizoen 1982-1983 wonnen de Sixers, aangevoerd door de legendarische Julius Erving, veertien wedstrijden na elkaar. Het team pakte toen ook de titel.

JJ Reddick (28 ptn) en Ersan Ilyasova (26 ptn) leidden de bezoekers gisteren naar de zege in de Philips Arena van de Atlanta Hawks, de hekkensluiter in de Eastern Conference. Philadelphia is de nummer drie in het oosten na Toronto en Boston.

Cleveland kan wel nog op gelijke hoogte komen als LeBron James en co hun laatste wedstrijd van het reguliere seizoen thuis winnen van New York én de Sixers voor eigen publiek verliezen van Milwaukee.

Pijnlijke nederlaag Golden State

Kampioen Golden State leed dinsdagavond een kansloze 119-79-nederlaag in Utah. Voor de Warriors, nog zonder vedette Stephen Curry, was het de zwaarste nederlaag onder coach Steve Kerr. De Californiërs besluiten de reguliere competitie in het westen als tweede na Houston. Utah staat derde met hetzelfde winstpercentage als Portland. New Orleans, San Antonio en Oklahoma City wonnen maar een keer minder. De inzet is dus hoog, woensdagavond op de slotspeeldag.