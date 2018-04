Pelicans, Spurs en Thunder plaatsen zich voor play-offs XC

10 april 2018

09u14

Bron: Belga 0 NBA New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs en Oklahoma City Thunder hebben zich verzekerd van een plaats in de play-offs van de NBA. De drie teams wonnen gisteravond hun voorlaatste wedstrijd van het reguliere seizoen en kunnen daardoor niet meer uit de top acht van de Western Conference vallen.

New Orleans haalde het onder impuls van Anthony Davis (28 ptn) en Nikola Mirotic (24 ptn, 16 rbs) met 100-113 van de LA Clippers. San Antonio hield dan weer dankzij een gave collectieve prestatie de zege thuis tegen Sacramento: 98-85. De Spurs mogen zo voor de 21ste keer op rij naar de play-offs.

Oklahoma City was met 93-115 een maat te groot voor Miami. Russell Westbrook lukte zijn 25e triple double van het seizoen (23 ptn, 18 rbs, 13 ass), Paul George werd met 27 punten topschutter.

Voor de Pelicans, Spurs en Thunder was het de 47ste zege van het seizoen (tegen 34 nederlagen). Vier teams waren in het westen al zeker van kwalificatie voor de play-offs: leider Houston, Golden State, Portland en Utah. Voor het achtste en laatste ticket gaat het tussen de Minnesota Timberwolves en de Denver Nuggets. Zij vechten het woensdag in een onderling duel in Denver uit.

De acht gekwalificeerde teams in het oosten zijn Toronto, Boston, Philadelphia, Cleveland, Indiana, Milwaukee, Miami en Washington.