Pelicans-fans door het dolle heen wanneer ze rastalent Zion via NBA-drafts mogen verwelkomen FDZ/GVS

21 juni 2019

16u03 13 NBA “A gift from God.” Zo omschrijft zijn (ex-)coach hem. Zoals verwacht werd Zion Williamson (18) afgelopen nacht als eerste gedraft door New Orleans Pelicans, met een ongeziene vreugde bij de horde aan fans tot gevolg.

2,01 meter.

129 kg - een indrukwekkende spiermassa.

3,3 miljoen volgers op Instagram.

Zijn cijfers met Duke vorig seizoen: 22,6 punten, 8,9 rebounds gemiddeld.

Williamson wordt zonder twijfel ‘the next big thing’ in de NBA. Een pure atleet. Er wordt hem alleszins een grote toekomst voorspeld. Afgelopen nacht werd hij als eerste gedraft, door New Orleans Pelicans - zij beginnen aan een tijdperk zonder Anthony Davis, die naar de Lakers trekt. Versterking was dus meer dan welkom. Het geluk stond daarbij aan hun kant, want de Pelicans hadden bij de loting voor de draft maar 6 procent kans om de eerste keuze te krijgen. Met Zion als cadeautje...

Maar ook het rastalent zelf was in de wolken. “Dit is een gevoel dat ik niet kan beschrijven. Als kind al wilde ik naar de NBA. Mensen zeggen dan dat je een plan-B moet hebben, want de kansen dat je daar effectief in slaagt, zijn eigenlijk nul. Om dan als eerste gekozen te worden, ik kon het niet beter gedroomd hebben.” Williamson is pas achttien, maar de forward wordt door zijn zeldzaam talent nu al vergeleken met LeBron James. Hij hoopt dan ook snel op een gesprekje met de vedette. “Ik zou hem vragen wat ik moet doen om een weg naar de top te banen.”

Zijn ex-coach van de universiteit van Duke typeerde Williamson eerder deze week in een interview aan Yahoo. Het werd één grote lofzang. “Hij kan direct een All-star worden”, aldus Mike Kzyzewski. “Hij geeft geen plafond, geen zwakke punten. Misschien schiet hij niet zo goed als hij zou willen, maar het is nog steeds goed. Hij wil speciaal zijn, he’s a gift from God. Een godsgeschenk. Intelligent en voor op zijn leeftijd. Ik hield van elke seconde dat ik hem mocht coachen. Geef hem de vrijheid om zichzelf te zijn én om tegen echte mannen te spelen.” Die kans krijgt hij nu.

Eerste vijf bij NBA-drafts

1) Zion Williamson -> New Orleans Pelicans

2) Ja Morant -> Memphis Grizzlies

3) RJ Barrett -> New York Knicks

4) De’Andre Hunter -> LA Lakers

5) Darius Garland -> Cleveland Cavaliers