Paul George schittert bij Oklahoma City, ook Curry en James scoren vlot LPB

06 december 2018

10u18

Bron: Belga 0

Paul George was woensdagavond dé uitblinker bij Oklahoma City in de NBA. Op het terrein van de Brooklyn Nets maakte hij 47 punten en deelde 15 rebounds uit. De Thunder haalden het met 112-114 dankzij een indrukwekkend vierde kwart. De bezoekers maakten daarin een achterstand van 18 punten goed, met dank aan George. Die was in het slotkwart goed voor 25 punten. Ook zijn teamgenoot Russell Westbrook was op de afspraak. Hij tekende met 21 punten, 17 assists en 15 rebounds voor de 108ste triple double uit zijn carrière. Daarmee laat Westbrook Jason Kidd achter zich. Alleen Oscar Robertson (181 triple doubles) en Magic Johnson (138) gaan hem nog voor op de eeuwige ranglijst.

Season high 47 PTS. Game-winning triple.



Paul George & the @okcthunder erase a 20 point 4th quarter deficit to secure the victory in Brooklyn! #ThunderUp pic.twitter.com/Ybn4YgfVpA NBA(@ NBA) link

Russell Westbrook moves to 3rd on the all-time triple-doubles list with 21 PTS, 17 AST, 15 REB in the @okcthunder W! #ThunderUp pic.twitter.com/EKw4i3z7Qg NBA(@ NBA) link

Oklahoma City behaalde zijn zestiende overwinning van het seizoen (tegen zeven nederlagen). Alleen Denver (17-7) doet beter in de Western Conference. De Nuggets wonnen, onder aanvoering van Jamal Murray (31 ptn), met 118-124 na extra tijd in Orlando.

Kampioen Golden State staat voorlopig vierde in het westen. De Warriors behaalden een vlotte 105-129-zege in Cleveland. Stephen Curry kwam, dankzij onder meer negen driepunters, uit op 42 punten. Kevin Durant greep net naast een triple double (25 punten, 10 rebounds, 9 assists). De LA Lakers zijn de nummer vijf in de Western Conference. De Californiërs versloegen voor eigen publiek San Antonio met 121-113. LeBron James was goed voor 42 punten, waarvan 20 in het laatste kwart.

LeBron James (42 PTS, 6 AST, 5 REB) heats up for 20 PTS in the 4th, helping

the @Lakers capture their 8th win in their last 9 home games! #LakeShow pic.twitter.com/KxVfNWLyVN NBA(@ NBA) link

In de Eastern Conference verstevigde Toronto (21-5) zijn leidersplaats. De Raptors waren met 113-102 te sterk voor Philadelphia, nummer drie in het klassement. Kawhi Leonard maakte 36 punten voor de Canadezen, twee minder dan bezoeker Jimmy Butler.