Patellapees gescheurd: NBA-seizoen zit er voor Jeremy Lin al na één match op PL

19u42

Bron: AFP 0 AFP NBA Voor Jeremy Lin van de Brooklyn Nets is het NBA-seizoen al na één wedstrijd afgelopen. De point-guard blesseerde zich ernstig aan zijn rechterknie en zal volgens zijn club pas ten vroegste volgend seizoen opnieuw kunnen aantreden.

In het vierde kwart van de wedstrijd tegen de Indiana Pacers scheurde Jeremy Lin de patellapees van zijn rechterknie. Lin was nochtans bezig aan een sterke wedstrijd: in 25 minuten had de Amerikaan van Chinese origine liefst 25 punten gescoord. Lin blesseerde zichzelf na een mislukte balaanname en verliet daarop het veld in tranen.



De 29-jarige basketter speelde vorig jaar nog één van de betere seizoenen uit zijn carrière met een gemiddelde van 14,1 punten en 5,1 assists per wedstrijd. De Brooklyn Nets kochten hem aan het begin van vorig seizoen voor 36 miljoen dollar over van de Charlotte Hornets. Sean Marks, general manager van de Brooklyn Nets, liet al weten het verschrikkelijk te vinden dat Lins seizoen op deze manier eindigt. Volgens hem had Lin bijzonder hard gewerkt tijdens de voorbereiding en keek hij reikhalzend uit naar de start van het seizoen.