Overspelige ploegmakkers, cocaïne en financiële problemen: langverwachte docu Michael Jordan verschijnt straks op Netflix

15 april 2020

12u02

Bron: BILD 1 NBA Vanaf 20 april op Netflix: The Last Dance , een tiendelige documentairereeks over basketlegende Michael Jordan en zijn club Chicago Bulls. Het Duitse BILD kon het eerste deel reeds bekijken. “Stuur me alstublieft wat geld. Ik heb nog maar 20 dollar over.”

De serie over de beste basketter aller tijden ging aanvankelijk eind juni op Netflix verschijnen, maar de reeks wordt vanwege de coronacrisis eerder uitgebracht. “Juist nu zoeken mensen afleiding in sport”, klonk het bij de Amerikaanse zender ESPN. Zo verschijnen er vanaf maandag 20 april wekelijks twee afleveringen van de serie.

Het Duitse BILD mocht deel één al bekijken. Daarin vertelt Michael Jordan hoe enkele ploeggenoten worstelden met een cocaïneprobleem. “We zaten voor het seizoen in een hotel. Ik was op zoek naar mijn teammakkers en klopte op een deur. In de kamer trof ik bijna het hele team aan. Ik zag dingen die ik nog nooit als jonge kerel had gezien. Lijnen in de ene hoek, hasjrokers in de andere. En er waren ook vrouwen aanwezig...”

The Last Dance laat ook zien waar Michael Jordan vandaan komt. Moeder Deloris leest in de serie een brief van ‘MJ’ voor uit die tijd. “Hier is mijn rekeningnummer, stuur me alstublieft wat geld. Ik heb nog maar 20 dollar over. Oh ja, stuur me ook een paar postzegels.”

Alles wat je moet weten over de langverwachte documentaire The Last Dance:



🏀De docu gaat over over de levende legende Michael Jordan en zijn tijd bij de Chicago Bulls

🏀Het duurde 3 jaar (!) om deze documentaire te maken

🏀Vanaf 20 april iedere week 2 nieuwe afleveringen! pic.twitter.com/1hAPBFMNhc Netflix NL(@ NetflixNL) link

Jordan wint rechtszaak tegen Chinees sportmerk Qioadan Sports

Jordan heeft daarnaast de rechtszaak tegen het Chinese sportmerk Qiaodan Sports gewonnen, ruim acht jaar nadat het gerechtelijk onderzoek tegen het bedrijf begon. De fabrikant van sportkledij en -schoenen suggereert onterecht dat er een link bestaat met de voormalige NBA-superster en schaadt zo de belangen van de consument, oordeelt het Chinese Hooggerechtshof.

Het Chinese bedrijf Qiaodan Sports Company Limited verkoopt kledij en schoenen onder de naam merknaam Qiaodan, niet toevallig Chinese benaming van de Amerikaanse basketballegende Michael Jordan. Volgens Jordan wordt zijn naam misbruikt en worden de belangen van de Chinese consument zo geschaad. Het Chinese gerecht startte in 2012 een onderzoek en geeft de basketster nu gelijk, meldt sportblad Sport Illustrated.

China’s supreme court finds the Chinese sports-products maker Qiaodan Sports Co. Ltd. violated rights to NBA legend #MichaelJordan’s name, in its final judgement in the over 7-year-old infringement case: https://t.co/sCcWxrKLpQ pic.twitter.com/zj1gEJOJOS Caixin Global(@ caixin) link