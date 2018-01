Oscarnominatie Kobe Bryant zet kwaad bloed: "Proficiat, de Academy heeft zojuist iemand genomineerd die beschuldigd is van verkrachting" LPB

24 januari 2018

12u01 3 NBA De Academy, de organisatie die de Oscars uitreikt, ligt onder vuur. De filmbonzen presteerden het om NBA-legende Kobe Bryant te nomineren in de categorie kortfilms, een nominatie die in de VS bij velen in het verkeerde keelgat schoot. Bryant werd in het verleden immers verdacht van verkrachting, een heikel thema in het Hollywood ten tijde van de Weinstein-affaire.

'Dear Basketball', met die prent die hij mee regisseerde haalde Bryant zijn gewraakte Oscarnominatie gisteren binnen. In de kortfilm staat een liefdesbrief centraal, die Bryant aan zijn geliefde basketbalsport schrijft op het moment dat de ex-vedette van de LA Lakers met pensioen gaat. "Wat? Genomineerd voor een Oscar? Ik sta verstomd. Bedankt Glen Keane en John Williams (co-regisseurs, red.) om mijn gedicht naar dit niveau te verheffen, dit is een grote eer voor mij", reageerde Bryant enthousiast op zijn nominatie.

Niet iedereen haalde echter de toeters en bellen boven. Melissa Silverstein, oprichter van de organisatie 'Women and Hollywood' die voor meer rechtvaardigheid in de filmindustrie pleit, doopte haar Twitterprofiel in vitriool. "Proficiat, de Academy heeft zojuist een man genomineerd die is beschuldigd van verkrachting", luidde het bitter. Filmcriticus April Wolfe sprak zich in dezelfde toonaard uit. "Lees de transcripties van dat dossier. Lees wat die vrouw heeft moeten doorstaan. Voor wie nemen die Oscarstemmers zich?"

In 2003 beschuldigde een 19-jarige hotelbediende Kobe Bryant ervan haar te hebben aangerand in een hotel in Colorado. De NBA-speler werd gearresteerd en later weer vrijgelaten. Tijdens een persconferentie gaf hij toe een overspelige relatie te hebben, maar ontkende hij de verkrachting. Tot een rechtszaak kwam het nooit: beide partijen regelden de zaak in der minne.

Congrats Academy you just nominated an accused rapist - Kobe Bryant for best animated short. #OscarNominations Melissa Silverstein(@ melsil) link

Read the transcripts from the case. Read what that woman had to go through. What in the hell were Oscars voters thinking? https://t.co/38zaNPjvHl April Wolfe(@ AWolfeful) link